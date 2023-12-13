Донецк, 13 декабря, 2023, 21:39 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиками ВСУ по Донецку в течение 13 декабря один мирный житель погиб, ещё семеро получили ранения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«В Куйбышевском районе погиб мужчина 1951 г. р. В Петровском и Кировском районах в результате сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов ранены мужчины 1966, 1967, 1977, 1977, 1980, 1984 и 1988 г. р.» — написал он.

Кулемзин также сообщил, что из-за обстрелов в Куйбышевском пострадали боксы, автомобили и автобусы на станции техосмотра. Всего с 9:00 до 21:00 в Донецке зафиксировали 21 прилёт снарядов калибром 155 мм, также ВСУ сбросили четыре снаряда с БПЛА.

Ранее Кулемзин сообщил, что 9 декабря от снарядов, сброшенных ВСУ на Донецк с помощью дронов, получили ранения семь мирных жителей, в том числе две женщины. 7 декабря также от беспилотника пострадали две женщины, а 6 декабря — мужчина и женщина.

1 декабря в Донецке скончалась местная жительница, получившая ранения во время обстрела украинской армией. Врачи не смогли ей помочь.