Донецк, 1 декабря, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Женщина, раненная при обстреле со стороны ВСУ в Калининском районе Донецка, скончалась, сообщил 1 декабря глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера [30 ноября] ранение в Калининском районе по ул. Красина, скончалась в больнице», — сообщил Кулемзин.

Глава Донецка 29 ноября сообщил, что при обстреле города в Калининском районе получила ранения женщина 1957 года рождения. Кроме того, ранения получили мужчина 1971 года рождения в Будённовском районе и мужчина 1964 года рождения в Кировском районе.

Обстрел ВСУ осуществили, применив четыре ракеты из РСЗО, 20 артснарядов калибра 155 мм. Кроме того, украинская армия сбросили на Донецк два боеприпаса с беспилотника.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), вечером 30 ноября сообщили, что при обстреле Калининского района ВСУ впервые применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков.