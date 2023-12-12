Нью-Йорк, США, 12 декабря, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Обвинение в подрыве мирного диалога между Киевом и Москвой обвинила Вашингтон экс-сотрудница Госдепартамента США Энн Райт 11 декабря на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Украине.

Un.org Заседание Совета Безопасности ООН

Как пояснила Райт, когда идут мирные переговоры, этот процесс нельзя торпедировать. По словам Райт, за срывом диалога по урегулированию ситуации на Украине стояли США.

«Я имею в виду, что бывший канцлер Германии сказал, что его попытки добиться мира между Украиной и Россией были торпедированы США. И бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет сказал то же самое», — пояснила экс-сотрудница Госдепа.

Райт отметила, что США должны работать во имя мира, а не предпринимать попыток его разрушить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц, власти США должны принудить главу киевского режима Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уточнил, что конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве.