Лондон, 5 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Британский снайпер-наёмник Кристофер Перриман, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, был уничтожен российскими военными на херсонском направлении. Он пытался переправиться через Днепр вместе с украинской десантной группой, сообщает 5 декабря «Военное обозрение».

Соцсети Британский снайпер-наёмник Кристофер Перриман

38-летний Перриман, вероятно, погиб в районе села Крынки, расположенного к западу от Новой Каховки. Подразделения ВСУ пытались закрепиться на левом берегу Днепра и понесли большие потери. Украинское командование отправляет бойцов на «мясные переправы», говорится в материале.

Перримана, погибшего ещё в октябре, 30 ноября похоронили в британском графстве Дарем, где живёт его семья. Мать снайпера только после его гибели узнала, что он участвовал в боях. Прежде она считала, что он только обучает украинских снайперов, сообщает «Би-би-си».

Погибший британец был одним из тройни, у него остались брат и сестра, а также 11-летний сын. По словам сестры наёмника Эйми Стэтт, сейчас она сказала бы ему: «Ты абсолютный дурак».

Гибель британского подданного ранее подтвердил представитель МИД королевства. Перриман прежде служил в Королевском стрелковом полку, он воевал в Ираке и Косово.

Как сообщало ИА Регнум, Перриман заявлял в интервью западными СМИ, чтороссийские артиллеристы «невероятно хорошо» проводят атаки. Он призывал Запад поставлять ВСУ больше тяжелого оружия и экипировки. Сравнивая Украину с Ираком, он подчёркивал, что здесь «гораздо более напряжённо». Артиллерия ВС РФ иногда стреляет «по 100 раз в день» уточнял он.