Страсбург, Франция, 13 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге завершилось под продолжительный собачий лай, который прозвучал из динамиков аудиосистемы центрального зала заседаний. Трансляцию выступления вела пресс-служба ЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссар подводила итоги председательства Испании в Совете Евросоюза и призывала показать мощь Европы самим европейцам. По её словам, регион стоит с высоко поднятой головой.

«Давайте покажем нашим гражданам мощь Европы, когда она объединена и стоит, высоко подняв голову. Слава Европе», — заявила Фон дер Ляйен.

В этот момент раздался лай. Через краткий период тишины его заглушил хохот европейских депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опозорилась при попытке выгородить президента США Джо Байдена, который рассказывал два раза одну и ту же историю.

Жан-Пьер спросили, не тревожит ли её состояние Байдена. Она ответила, что и сама иногда повторяется на брифингах и пересказывает какую-нибудь историю. Затем она добавила, что произошедшее можно объяснить эмоциональностью и увлечённостью американского президента, который говорил страстно и верит, что может продвинуть США.