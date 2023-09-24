Вашингтон, 24 сентября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Казус с президентом США Джозефом Байденом, который дважды рассказал одну и ту же историю, попыталась оправдать эмоциональностью политика пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом 22 сентября пишут журналисты издания Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь идёт об инциденте на полузакрытом мероприятии в частной резиденции в Нью-Йорке со спонсорами избирательной кампании американского лидера. Политик дважды в ходе своей речи рассказал одну и ту же историю, вернувшись к теме спустя несколько минут.

На брифинге Жан-Пьер спросили, не вызывает ли у неё беспокойство состояние президента США. В ответ представитель Белого дома попыталась отшутиться.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — со смехом сказала в ответ Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что казус можно объяснить эмоциональностью и увлечённостью американского лидера.

«Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь, он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», — так попыталась оправдать Жан-Пьер главу государства.

Представитель Белого дома уточнила, что не обсуждала с Байденом произошедшее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре 2022 года Байден во время выступления попытался найти в толпе погибшую Джеки Валорски, которая являлась членом Палаты представителей Конгресса США. Парламентарий ушла из жизни в августе 2022 года в результате автокатастрофы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила слова президента о Валорски тем, что он «постоянно думал» о покойной.

также сообщалось о новом казусе, произошедшем в президентом США Джозефом Байденом во время его выступления перед организацией испаноязычных активистов. Организация создана с целью обеспечения контакта перспективных активистов латиноамериканского происхождения с корпорациями, госучреждениями и иными структурами.

В ходе своего выступления Байден восхитился «чернокожей фракцией в Конгрессе», имея в виду испаноязычных активистов. При этом политик не стал сам себя поправлять или переводить всё в шутку, как это обычно происходило во время оговорок, и продолжил речь.