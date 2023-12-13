Москва, 13 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы 13 декабря в третьем чтении приняли закон о продлении кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до 2025 года, сообщила пресс-служба законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Председатель парламентского комитета по финансовому рынку комитета Анатолий Аксаков во время заседания объяснил это решение тем, что боевые действия ещё продолжаются. Участники СВО и члены их семей получают право на кредитные каникулы до 31 декабря 2024 года по всем видам кредитов, оформленных до мобилизации и начала спецоперации.

Первый заместитель комитета Константин Бахарев, напомнил, что закон, позволяющий участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы, приняли в 2022 году. Кроме того, закон предусматривает списание кредита тем, кто погиб на фронте или стал инвалидом первой группы, а также для их созаёмщиков. Новые поправки расширили это правило и на поручителей.

«Сегодня мы делаем ещё один шаг — принимаем такое же решение в отношении обязательств по договорам поручительства, которые могут стать непосильным долговым бременем для семей наших защитников», — добавил Бахарев.

Он подчеркнул, что депутаты будут внимательно следить за применением закона, чтобы понять, какие ещё меры поддержки нужны для защиты прав участников СВО и их родных.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии создавать собственные добровольческие формирования. Их можно будет привлекать для выполнения задач по обороне во время мобилизации. Также добровольцам можно будет поручать выполнение задач в ходе вооружённого конфликта или при проведении контртеррористических операций. На них распространятся льготы, положенные участникам добровольческих объединений в Вооружённых силах.

20 июня Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Право на обучение по бюджетной программе предоставляется в том числе военнослужащим, которые в ходе СВО отражали нападения на территорию России, мобилизованных, ополченцев Донбасса и детей участников боевых действий за рубежом.