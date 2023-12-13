Москва, 13 декабря, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в течение дня 13 декабря будет готовиться к подведению итогов года в прямом эфире, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Савостьянов

«Готовится», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Путин публичные мероприятия в течение дня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Песков рассказал, что количество вопросов, которые российские жители прислали для прямой линии с президентом, превысило 2 млн. Официальный представитель Кремля назвал это прекрасным социологическим срезом.

Прямая линия с российским президентом состоится 14 декабря. Её объединят с ежегодной большой пресс-конференцией. Модераторами прямой линии будут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Она начнётся в 12:00 мск.