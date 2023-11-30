Москва, 30 ноября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подведёт итоги года в формате прямой линии и итоговой конференции 14 декабря. Об этом в ходе брифинга 30 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Климентьев Владимир Путин

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года», — сказал Песков.

Представитель Кремля сообщил, что в студии будут сидеть журналисты: региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве.

Как всегда будут собирать вопросы по бесплатному номеру 8-800-200-40-40, также можно отправить бесплатное смс на номер 0440, или зайти на сайт moskva-putinu.ru. Как добавил Песков, конечно будут участвовать соцсети, через которые тоже можно будет задать вопросы.

Пресс-секретарь президента отметил, что в колл-центре будут принимать все звонки граждан и собирать вопросы. Все поступившие вопросы обработают, чтобы не оставить без внимания ни один из них.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Песков заявил, что прямая линия и большая пресс-конференция президента объединят. Песков отмечал, что это востребованные, популярные форматы.

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