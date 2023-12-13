СМИ: Зеленский попросил США поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности
Politico: Зеленский просил США передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
Вашингтон, 13 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в США просил Вашингтон поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом 12 декабря сообщила газета Politico.
Уточняется, что глава украинского режима высказал такую просьбу во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
«Зеленский <…> поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS)», — говорится в сообщении.
Дальность американских ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.
Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря адмирал ВМС США в отставке, экс-главком Объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украина рискует остаться без поставок американских истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, если американский Конгресс не сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Он назвал такую возможность «ужасным моментом» для Украины.
Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес 5 декабря заявил, что ВСУ якобы смогут уничтожить Крымский мост, если США и Германия передадут Киеву достаточное количество управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus. По его словам, мост можно повредить либо массированной атакой мощными ракетами в нескольких местах, либо массовыми ударами по одной точке.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2023 года заявил, что возможности украинской армии после получения ракет ATACMS существенно не изменятся, а потому Киев не сможет переломить ситуацию на фронте. По его словам, что нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.