Вашингтон, 13 декабря, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время своего визита в США просил Вашингтон поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом 12 декабря сообщила газета Politico.

Zuma/TASS

Уточняется, что глава украинского режима высказал такую просьбу во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

«Зеленский <…> поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности (ATACMS)», — говорится в сообщении.

Дальность американских ракет ATACMS в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря адмирал ВМС США в отставке, экс-главком Объединёнными войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украина рискует остаться без поставок американских истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, если американский Конгресс не сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Он назвал такую возможность «ужасным моментом» для Украины.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес 5 декабря заявил, что ВСУ якобы смогут уничтожить Крымский мост, если США и Германия передадут Киеву достаточное количество управляемых дальнобойных ракет, таких как ATACMS и Taurus. По его словам, мост можно повредить либо массированной атакой мощными ракетами в нескольких местах, либо массовыми ударами по одной точке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре 2023 года заявил, что возможности украинской армии после получения ракет ATACMS существенно не изменятся, а потому Киев не сможет переломить ситуацию на фронте. По его словам, что нет таких видов вооружений, которые могут существенно повлиять на ход спецоперации.