Донецк, 13 декабря, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Украинская армия перебросила в район Донецка из-под Артёмовска своих бойцов численностью до роты. Об этом 13 декабря рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Данные нашей разведки свидетельствуют о переброске войск противника с артёмовского направления под Донецк. Пока известно о переброске военнослужащих численностью до роты», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам Гагина, такие действия командования ВСУ связаны с большими потерями личного состава украинских войск на донецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что власти Украины игнорируют бедственное положение ВСУ и их огромные потери. По его словам, в результате этого в стране нарастает недовольство ситуацией.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко написал, что ВСУ прибегают к тактике «мясных штурмов» для остановки продвижения Вооружённых сил России на купянском направлении. Эксперт отметил, что украинская армия направляет во фланги российских войск небольшие манёвренные группы без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям.