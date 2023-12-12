Киев, 12 декабря, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Украинское правительство игнорирует бедственное положение армии и колоссальные потери. Об этом 12 декабря заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Администрация президента Украины Сергей Кривонос

«Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. <…> Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами», — сказал он.

По словам генерала, в то время как украинские бойцы воюют в зоне боевых действий, в Киеве как ни в чём не бывало продолжается жизнь, а правительство никак не помогает военнослужащим.

Кривонос назвал примером этого сообщение о запуске поезда в Карпаты для тех, кто любит кататься на горных лыжах.

«Это выводит их (украинских военных. — Прим. ред.) из себя. Власть дразнит тигра, который может жёстко ответить», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря экс-заместитель главы минобороны Украины Анна Маляр написала, что украинская армия столкнулась со сложностями на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Она пояснила, что российские военные активизировали боевые действия сразу на пяти направлениях: купянском, краснолиманском, артёмовском, марьинском и авдеевском.

Военный эксперт Андрей Марочко 12 декабря сообщил, что ВСУ прибегают к тактике «мясных штурмов» для остановки продвижения Вооружённых сил России на купянском направлении. По словам эксперта, такая тактика бесперспективна и обречена на провал.

Американская газета New York Times 11 декабря написала, что инструкторы из США тренировали украинских бойцов перед контрнаступлением ВСУ по образцу американской армии, как это делалось в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако этот подход оказался безуспешным. Источники издания признали, что потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса российской обороны — намного прочнее, чем считали на Западе.