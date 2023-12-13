Вашингтон, 13 декабря, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Администрация США в ускоренном темпе приближается к пределу, за которым у неё не останется возможности оказывать помощь Украине, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований для Киева. Такое заявление сделал 12 декабря президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с украинским главой Владимиром Зеленским, трансляция шла на Youtube-канале Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

«США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть возможность, но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят», — уточнил американский лидер.

Байден отметил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву критически важное вооружение и технику, пока для этого будут возможности. Как пример глава Белого дома привёл выделение военной помощи Киеву на $200 млн, о которой он объявил в этот же день, несколькими часами ранее.

При этом президент США заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы делает ставку на то, что Вашингтон не сможет помогать Киеву. Байден призвал доказать, что президент России ошибается и вновь обратился к законодателям с просьбой принять дополнительные бюджетные ассигнования для Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на $200 млн. При этом политик отметил, что финансирование поступит по линии министерства обороны.

В свою очередь лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл усомнился в том, что Конгресс США решится согласовать дополнительный пакет помощи Киеву до наступления католического Рождества.