Мирошник: украинский конфликт закончится переговорами с Западом
МИД РФ: украинский конфликт завершится переговорами с хозяевами марионеток Киева
Москва, 11 декабря, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве, заявил в эфире телеканала СTV посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Переговоры обязательно будут, закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками», — сказал он.
Представитель МИД РФ напомнил, как в Киеве признались в том, что к ним в 2022 году приехал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и заявил о нежелании о чём-либо договариваться.
Мирошник отметил, что Запад пока не готов к переговорам и не демонстрирует такого желания. Тема переговоров станет актуальной, когда у спонсоров улягутся политические амбиции, а украинцы поймут на чьей стороне выступает действующая в Киеве власть.
Обязательно всё закончится миром, других вариантов нет, подчеркнул дипломат. Сохранение влияния марионеточного режима на Украине гарантирует скорое возвращение конфликта. В ходе предыдущих переговоров по Донбассу в Минске украинские представители намерено избегали решения вопросов, откровенно затягивая время для накачки Украины вооружением, сказал Мирошник.
После окончания семи лет с момента переговоров в Белоруссии дипломат отметил, что переговорный процесс был организован безукоризненно, проблема лишь в нежелании украинской стороны в чём-либо договариваться.
Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Родион Мирошник заявил, что в руководстве киевского режима обозначился раскол, отсутствует политическое управление страной. Украина сегодня представляет своё обычное майданное состояние. В стране имеются структуры, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с лидером страны Владимиром Зеленским ушёл и весь негатив, накопленный в политике.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. В турецком Стамбуле переговорщики достигли определённых договорённостей, но американцы и британцы настояли на отмене сделки. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, власти которой сами себе запретили такую возможность.