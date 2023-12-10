Москва, 11 декабря, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Конфликт на Украине рано или поздно закончится переговорами с западными хозяевами, а не с их марионетками в Киеве, заявил в эфире телеканала СTV посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Переговоры обязательно будут, закончатся все столкновения обязательно переговорами. Но переговорами, понятно, не с марионетками», — сказал он.

Представитель МИД РФ напомнил, как в Киеве признались в том, что к ним в 2022 году приехал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и заявил о нежелании о чём-либо договариваться.

Мирошник отметил, что Запад пока не готов к переговорам и не демонстрирует такого желания. Тема переговоров станет актуальной, когда у спонсоров улягутся политические амбиции, а украинцы поймут на чьей стороне выступает действующая в Киеве власть.

Обязательно всё закончится миром, других вариантов нет, подчеркнул дипломат. Сохранение влияния марионеточного режима на Украине гарантирует скорое возвращение конфликта. В ходе предыдущих переговоров по Донбассу в Минске украинские представители намерено избегали решения вопросов, откровенно затягивая время для накачки Украины вооружением, сказал Мирошник.

После окончания семи лет с момента переговоров в Белоруссии дипломат отметил, что переговорный процесс был организован безукоризненно, проблема лишь в нежелании украинской стороны в чём-либо договариваться.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Родион Мирошник заявил, что в руководстве киевского режима обозначился раскол, отсутствует политическое управление страной. Украина сегодня представляет своё обычное майданное состояние. В стране имеются структуры, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с лидером страны Владимиром Зеленским ушёл и весь негатив, накопленный в политике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. В турецком Стамбуле переговорщики достигли определённых договорённостей, но американцы и британцы настояли на отмене сделки. Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, власти которой сами себе запретили такую возможность.