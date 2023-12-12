Варшава, 12 декабря, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Власти Польши выслали из страны гражданина России, заподозрив в шпионаже, сообщила 12 декабря пресс-служба Агентства внутренней безопасности республики (ABW).

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«ABW выявило гражданина Российской Федерации, в отношении которого имеются подозрения в сотрудничестве и связях с российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

По информации агентства, россиянина выслали 1 декабря при взаимодействии с польскими пограничниками. В ABW также заявили, что с 2016 по 2023 год приняли меры против более 100 граждан России и Белоруссии, которых заподозрили в сборе разведданных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября Польше заявили, что 16 задержанных россиян, украинцев и белорусов признались, что вели разведывательную деятельность в пользу России. По версии следователей, обвиняемые якобы собирали данные об объектах критической инфраструктуры, морских портах и военных объектах.

В июле в Польше задержали российского гражданина Максима Сергеева, который с 2021 года выступал за польский хоккейный клуб «Заглембе». Его обвинили в шпионаже. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что в республике царит русофобия и шпиономания.