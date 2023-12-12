Мелитополь, 12 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Генералу американской армии Антонио Агуто придётся реализовать на Украине вьетнамский сценарий. Об этом 12 декабря заявил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее 12 декабря газета New York Times написала, что США и Украина создают новую военную стратегию на 2024 год, для чего американское минобороны направит в Киев из Германии генерала-лейтенанта Антонио Агуто.

«Более чем допускаю вариант, что именно Антонио Агуто повторит судьбу другого американского генерала Фредерика Вейанда, который был последним командующим американскими военными операциями во время войны во Вьетнаме, позорно проигранной США. Вьетнамский сценарий — наиболее подходящий для разрешения конфликта на постукраинском пространстве», — заявил Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что приезд американского генерала в Киев станет новым этапом погружения США в военный конфликт и не принесёт ничего хорошего жителям постукраинского пространства.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября экс-главком НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал, что Киеву придётся смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию». По его словам, Украина, как и Южная Корея в 1950-х годах, не способна достичь полной победы.

В ответ на это Рогов 13 ноября заявил, что конфликт на Украине должен закончиться по «вьетнамскому» сценарию, предусматривающему полное освобождение украинской территории от интервенции Запада. Он подчеркнул, что «корейский» сценарий, предполагающий замораживание конфликта, не устраивает Россию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 9 декабря назвала попытки искусственно навязать в том числе «корейскую» модель урегулирования конфликта на Украине бессмысленными. По её словам, для этого необходимы иные решения, а главное, политическая воля к миру со стороны спровоцировавших этот конфликт.