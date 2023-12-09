Москва, 9 декабря, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Попытки искусственно навязать в том числе «корейскую» модель урегулирования на Украине бессмысленны, необходимы иные решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о потенциальных вариантах разрешения кризиса на Украине.

Захарова добавила, что необходимы совершенно иные решения, а главное, политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать всё для его постоянной и опасной эскалации, то есть со стороны Запада.

Официальный представитель МИД также добавила, сегодня Москва не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе. Она напомнила, что на Украине продолжает действовать установленный главой киевского режима Владимиром Зеленским 30 сентября 2022 года юридически оформленный самозапрет на ведение переговоров с руководством России. В Киеве отвергают мирные посреднические инициативы, представленные за последние месяцы разными странами, заключила она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября экс-главнокомандующий ВС НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что киевскому режиму стоит смириться с возможной потерей украинских территорий по «корейскому сценарию».

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что конфликт на Украине должен завершиться по «вьетнамскому» сценарию, что предусматривает полное освобождение республики от интервенции западных стран. Рогов исключил «корейский» вариант, по такому сценарию конфликт будет лишь заморожен на время, а не разрешён полностью, что не устраивает Россию, отмечал эксперт.

24 ноября лидер фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия признал, что конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, но Киев тогда не согласился на нейтралитет. В ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий, убедив украинские власти не подписывать соглашений с РФ, рассказал депутат.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что российские власти готовы искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Он уточнял, что Россия никогда от переговоров не отказывалась, и что в Москве всегда говорили, что готовы к продолжению диалога. Путин отмечал, что Москва стремится продвигать такую позицию, несмотря на линию западных стран, стремящихся действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте.