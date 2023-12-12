Москва, 12 декабря, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, согласно которому службу по призыву можно проходить в Пограничной службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Это следует из карточки документа на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Депутаты проголосовали за документ в третьем чтении.

«Рассмотрение законопроекта Государственной думой: принять закон», — говорится в сообщении.

Исключения составят иноагенты, лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, судимые, в том числе лица со снятой или погашенной судимостью, а также те, кто употребляет наркотики.

Как сообщало ИА Регнум, согласно поправкам к проекту о добровольческих формированиях, которые появились 6 декабря в думской электронной базе, военную службу по призыву можно будет проходить в органах ФСБ России. При этом отмечалось, что лица, признанные иноагентами, к такому формату срочной службы допущены не будут. Как отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн, поправки касаются в первую очередь службы в погранвойсках.

Президент ассоциации спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров допустил, что среди призывников-срочников будет много желающих попасть в войска ФСБ. Однако, по мнению эксперта, критерии отбора в спецподразделения будут высокими и не доступными для всех.

Он также счёл идею депутатов ГД внести поправки в существующий закон о воинской обязанности правильным решением. Тем более что сейчас, во время спецоперации, количество задач федеральной службы безопасности выросло в несколько раз.