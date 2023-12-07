Москва, 7 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Попасть на срочную службу в ряды ФСБ (Федеральной службы безопасности) сможет не каждый призывник, поскольку будут серьёзные критерии отбора. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился президент Ассоциации спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в Госдуме приняли поправки в закон о воинской обязанности, которые позволят призывникам проходить срочную службу в ФСБ. Отмечается, что в войска службы безопасности не смогут попасть россияне, признанные иноагентами. Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, поправки касаются в первую очередь службы в погранвойсках.

Военный эксперт, ветеран спецподразделения «Альфа» Гончаров допустил, что среди призывников-срочников будет много желающих попасть в войска ФСБ. Однако, по мнению эксперта, критерии отбора в спецподразделения будут высокими и не доступными для всех.

«ФСБ имеет свой отбор, свои критерии, и, думаю, не каждый срочник сможет пройти отбор для службы в войсках ФСБ. Туда не будут брать абсолютно всех, это определённо», — отметил Гончаров.

Он также счёл идею депутатов ГД внести поправки в существующий закон о воинской обязанности правильным решением. Тем более что сейчас, во время спецоперации, количество задач федеральной службы безопасности выросло в несколько раз.

«И тех личных составов, которые имеют наши спецслужбы, возможно, сейчас недостаточно. И теперь есть идея, которую, вероятно, поддержат, дать полномочия ФСБ набирать срочников также, как это делает Минобороны. Границы России расширились, есть и прифронтовые районы, которые нуждаются в дополнительном усилении погранвойсками», — пояснил ветеран «Альфы».

По его мнению, речь идёт не о том, чтобы отправлять солдат срочной службы в горячие точки, а именно об усилении приграничных зон, где больше ответственности и задач.

«Стоит отметить, что желающих связать свою жизнь с работой в ФСБ и сейчас немало. Например, даже в Академию ФСБ России конкурс по 15–18 человек на место. Поэтому спрос на службу в войсках ФСБ определённо будет», — отметил Гончаров.

Он также допустил, что многие солдаты после прохождения срочной службы в таких войсках захотят остаться, связать свою жизнь с военным делом и продолжить службу в более высоком звании.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в России приняли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

17 октября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении право Росгвардии на собственные добровольческие формирования. Пакет законопроектов предлагает, что на войска Росгвардии распространятся все установленные для Минобороны полномочия и механизмы. Добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от аналогичных формирований Минобороны, сообщили в Госдуме.