Москва, 27 ноября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве «СПБ Биржи». Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Михаил Терещенко/ТАСС

После рассмотрения вопроса суд принял решение вернуть заявления площадке.

«Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», ― уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, данные о том, что «СПБ Биржа» подала документы о банкротстве, опубликовали 27 ноября на сайте Арбитражного суда Москвы. При этом иск зарегистрировали 24 ноября, но пока не приняли к производству. Ответчиком числится Петербургская биржа, истца не указали.

В пресс-службе компании при этом заявили, что не подавали документы на банкротство. Там подчеркнули, что площадка обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков несостоятельности нет.

После появления сообщения об иске акции «СПБ Биржа» резко обвалились. Максимум падения достигал 34,89%. После того, как компания опровергла сообщения о банкротстве, курс акций начал восстанавливаться.

В начале ноября «СПБ Биржа» попала под санкции США. На следующий день компания приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.