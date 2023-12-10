Киев, 10 декабря, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Очередь из 3,5 тыс. грузовиков образовалась на границе Украины с Польшей из-за блокировки польскими перевозчиками контрольно-пропускных пунктов. Переговоры сторон пока не дали результата, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления», — сказал Демченко.

Он отметил, что на польской стороне в очереди из грузовиков, ожидающих проезда на Украину, стоят 3500 транспортных средств. Такие данные передали польские пограничники утром 10 декабря.

Больше всего фур скопилось у пункта пропуска «Шегини» — 1200. Ещё 900 грузовиков стоят у пункта пропуска «Ягодин». Блокировка не ослабляется после определённых договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность пунктов, сказал Демченко.

Польские перевозчики, к которым также присоединились фермеры, на протяжении нескольких недель блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь из грузовиков на польской стороне начинается за 50 км до границы, в ней уже скончались два украинских водителя.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября мэр Львова Андрей Садовой обратился к польским властям с требованием закончить «позорную блокаду» границы с Украиной. Она слишком дорого обходится украинцам, сказал чиновник.

Польские перевозчики с 27 ноября решили круглосуточно блокировать контрольно-пропускной пункт «Шегини» на границе с Украиной. Они также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции: регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

По мнению экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолога Олег Соскина, затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами.