Киев, 11 декабря, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Жителей Украины отлавливают на улицах и насильно отправляют в зону военных действий погибать без оружия и необходимой подготовки. Такое мнение 11 декабря высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас украинских мужчин незаконно похищают и из своих домов, и на улицах, после чего направляют служить в ряды ВСУ на фронте. Соскин уточнил, что ситуация в зоне боевых действий, по его мнению, существенно ухудшалась после того, как главой минобороны Украины стал Рустэм Умеров.

«[Глава киевского режима Владимир] Зеленский с утра до вечера говорит, что защищаем какую-то свободу. <…> Такое происходит по всей стране», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военный эксперт Олег Жданов 10 декабря признал, что ВСУ без западного оружия не поможет даже тотальная мобилизация. Он также отметил, что российские военные владеют инициативой в зоне военных действий.

Американское издание Military Watch Magazine 10 декабря написало, что продолжительность жизни украинских военных на фронте в самых интенсивных зонах конфликта составляет не более четырёх часов. По словам офицеров ВСУ, которые привело издание, уровень смертности в подразделениях, отправленных на фронт, составляет до 80–90%.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря рассказал, что ВСУ за полгода провалившегося контрнаступления потеряли свыше 125 тыс. бойцов и 16 тыс. единиц вооружения. Он уточнил, что на этом фоне российские военные расширили зоны контроля на всех направлениях и продолжают вести активную оборону.