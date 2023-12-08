Москва, 8 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в предстоящие дни тщательно ознакомится с вопросами, поступающие от россиян к объединённой прямой линии и пресс-конференции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря.

Алексей Никольский//ТАСС Президент России Владимир Путин

По словам Пескова, число обращений россиян к президенту достигло 600 тысяч. Он подчеркнул, что президент готовится к «Итогам года» «очень тщательно».

«(Путин. — Прим. ред.) сам смотрит вопросы, тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан. Они систематизируются, и поэтому есть возможность прямо по основным блокам тем посмотреть (обращения россиян. — Прим. ред.)», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Песков заявил, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента объединят. Мероприятие состоится 14 декабря. Представитель Кремля отмечал, что это востребованные, популярные форматы.

В последний раз прямая линия, в ходе которой Путин отвечал на вопросы граждан, состоялась 30 июня 2021 года, а большая пресс-конференция — 24 декабря 2021 года. В 2022 году оба мероприятия не проводили.