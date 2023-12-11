Москва, 11 декабря, 2023, 19:05 — ИА Регнум. К предстоящей прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина уже поступило более миллиона звонков и вопросов через СМС. В частности, сотрудники горячей линии зафиксировали более 333 тыс. вопросов по СМС и ММС и 740 тыс. звонков.

Сергей Савостьянов /POOL/ РИА Новости Владимир Путин

Также россияне адресовали Путину более 76 тыс. вопросов на сайте. На все вопросы предоставят ответ, даже если сообщение не попадёт в эфир. Над решением проблемы будут работать и конкретные представители властей, и волонтёры «Народного фронта».

Мероприятие с участием президента пройдёт в полдень 14 декабря. Задать вопрос можно по номеру 8-800-200-40-40 или написать СМС на 0-40-40. Обратиться к главе государства можно на сайте Москва-Путину. ру, в приложении и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как сообщало 8 декабря ИА Регнум, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предполагал, что число обращений на прямую линию Путина превысит 1 млн.

В тот же день Песков рассказал, что в предстоящие дни президент тщательно ознакомится с вопросами, поступающими от россиян к объединённой прямой линии и пресс-конференции. Он пояснил, что Путин сам смотрит вопросы. Вопросы граждан обрабатываются по блокам тем, систематизируются, и поэтому, отметил Песков, есть возможность по основным блокам посмотреть обращения российских соотечественников.

Прямая линия с президентом России и Большая пресс-конференция проводятся с 24 декабря 2001 года. Во время них российский лидер общается с прессой и отвечает на вопросы населения. В этом году их решили объединить в единые «Итоги года с Путиным».