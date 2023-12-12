В Кремле намерены следить за встречей Байдена и Зеленского
Москва, 12 декабря, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Кремль будет внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме 12 декабря. Об этом на брифинге сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Global Look Press/Zelenskyy of Ukraine Julia Nikhinson — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Владимир Зеленский и Джо Байден
Как отметил представитель Кремля, вложенные в Украину десятки миллиардов долларов не помогли ВСУ на поле боя.
В офисе главы киевского режима подтвердили, что 11 декабря Зеленский начнёт рабочий визит в США. Сообщалось, что ключевой темой на встрече станет дальнейшее военное сотрудничество. В пресс-службе американской администрации 10 декабря заявили, что встреча Байдена и Зеленского состоится по приглашению американского президента.
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