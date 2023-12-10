Вашингтон, 10 декабря, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Президент США ДЖо Байден предложил встретиться главе киевского режима Владимиру Зеленскому в Белом доме 12 декабря, проинформировала пресс-служба американской администрации.

Официальное интернет-представительство президента Украины

«Байден пригласил Зеленского в Белый дом для встречи во вторник, 12 декабря», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе беседы Байден заявит о «непоколебимых обязательствах» США по поддержке украинского народа. Кроме того, стороны обсудят потребности Украины и важность продолжения поддержки от Вашингтона «в критический момент», добавила пресс-служба.

В офисе главы киевского режима подтвердили, что 11 декабря Зеленский начнёт рабочий визит в США. Ключевыми темами на встрече Байдена и украинского лидера станут дальнейшее военное сотрудничество и координация совместных усилий в следующем году.

Как сообщало ИА Регнум, украинская делегация во главе с Зеленским 10 декабря приехала в Аргентину для участия в церемонии инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Глава киевского режима впервые посетил южноамериканскую страну.

В ноябре украинское руководство искало возможности для прямого телефонного разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В Киеве пытались пригласить бывшего главу Белого дома на Украину для оспаривания заявления Трампа о возможности разрешить конфликт за 24 часа.

В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить Украину, уточнив, что властями бывшей советской республики сейчас «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.