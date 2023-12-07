Москва, 7 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. ВС России в Донецкой Народной Республике сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Нина Зотина/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Весёлая Гора Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — сообщил он, добавив, что кроме этого, были перехвачены реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Официальный представитель Минобороны отметил, что также были уничтожены 27 украинских дронов около населённых пунктов Маньковка, Верхнекаменка ЛНР, а также Соледар и Горловка ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря в Минобороны проинформировали, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и Миг-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Доброполье Донецкой Народной Республики и Камышеваха Запорожской области. Также были уничтожены 76 украинских беспилотников около населённых пунктов Владимировка и Кирилловка (ДНР), Белогоровка и Шипиловка (ЛНР), Ильченково, Новое, Харьково, Мирное и Переможное Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области.

Конашенков 2 декабря сообщил, что Вооружённые силы России за неделю сбили восемь самолётов и один вертолёт украинской армии. Средствами противовоздушной обороны были сбиты пять самолётов Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолёт Ми-8.