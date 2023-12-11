Брянск, 11 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Танки украинской армии днём 10 декабря обстреляли два села в Брянской области. Об этом 11 декабря сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

В 15:41 мск танки ВСУ выпустили два снаряда калибра 125 мм около села Красного в Климовском районе, расположенного около границы с Украиной. В результате этого никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Отмечается, что также в 15:44 танк ВСУ выпустил один снаряд калибра 125 мм по селу Хоромному в Климовском районе Брянской области, в результате чего также никто не пострадал, разрушений нет.

По информации Telegram-канала Shot, около 16:00 10 декабря украинские танки обстреляли территорию около села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. ВСУ выпустили в общей сложности девять снарядов, которые упали в 600 метрах от населённого пункта. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи остались без электроэнергии в результате обстрела со стороны украинской армии. Он уточнил, что при обстреле ВСУ получила повреждения линия электропередачи.

Ранее в этот же день ВСУ обстреляли Будённовский район в юго-восточной части Донецка ракетами из РСЗО. При этом тип использованной при обстреле боевой техники не уточнялся.