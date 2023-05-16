Москва, 16 мая, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов публично признал причастность Киева к покушению на медийных личностей в России. Об этом 16 мая сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

На вопрос журналиста, сможет ли Киев достать телеведущего Владимира Соловьева и философа Александра Дугина, Буданов дал понять, что Киев уже имеет опыт.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил он.

Захарова указала, что это фактическое признание в терроризме.

«Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов. В ООН опять не заметят?» — написала представитель МИД РФ.

Ранее Захарова раскритиковала отказ госсекретаря США Энтони Блинкена осудить Киев за организацию терактов. Представитель МИД РФ отметила, что подобная политика подталкивает Украину к более страшным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Буданов ранее в мае заявил, что его подчинённые убивали русских и продолжат убивать по всему миру, пока Киев не победит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что данное заявление подтверждает превращение Украины в государство — спонсор терроризма.

Следственные органы РФ уже установили причастность Киева в организации ряда терактов на российской территории. Так, киевский режим стоял за подрывом автомобиля политолога Дарьи Дугиной, организацией теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, а также за попыткой заминировать авто бизнесмена Константина Малофеева.

Ранее была установлена причастность ГУР Украины и Буданова к организации взрыва на Крымском мосту.