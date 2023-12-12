Вашингтон, 12 декабря, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Многие высокопоставленные представители Украины не понимают, насколько нестабильным будет продолжение финансирования Киева со стороны Вашингтона. Об этом 11 декабря написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Как сообщили американские чиновники, многие украинские руководители не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование [боевых действий] со стороны США», — говорится в публикации.

Как рассказали источники, ожидания генералов ВСУ и высокопоставленных представителей киевских властей помощи от США нереалистичны, так как они, к примеру, просят миллионы артиллерийских снарядов из арсеналов стран Запада, которых просто нет.

По мнению авторов статьи, Киев намеревается достичь «символических побед», для чего делает ставку на удары по российской инфраструктуре.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский в своём публичном выступлении в ходе визита в США раскритиковал американский Конгресс за проблемы с согласованием помощи Киеву и снова попросил у Вашингтона оружие. По его мнению, России выгодны скандалы и затягивание решения вопроса о военной помощи Украине.

Ранее в этот же день член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американским властям следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину. Она напомнила, что на данный момент государственный долг США возрос до почти 34 трлн долларов.