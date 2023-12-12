Санкт-Петербург, 12 декабря, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Семьи иностранных граждан, дети которых потушили Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом, могут выдворить из России. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Кадр из видео

Уточняется, что правоохранители установили личности несовершеннолетних нарушителей, которыми оказались два брата в возрасте 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Все они являются гражданами стран ближнего зарубежья, обе семьи проживают в Красносельском районе.

По данным пресс-службы, во время проверки выяснилось, что указанные семьи находятся в России с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — говорится в сообщении.

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Материалы полицейской проверки после произошедшего, а также сами подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе в Петербурге. Горение огня восстановили в кратчайшие сроки.

В Москве 18 ноября задержали мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь на территории мемориального комплекса «Поклонная гора». Ночью злоумышленник вылил в огонь неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал возложенные в память о погибших в годы войны венки.