Вашингтон, 12 декабря, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла президента США Джо Байдена, который стал путаться в подсказках на телесуфлере во время визита в американский город Лас-Вегас (штат Невада).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома выступил с речью, в ходе которой он назвал размер вложений в инфраструктуру Соединённых Штатов. При этом Байден запутался в числах.

«Более миллиарда… трёхсот миллионов… триллиона… трехсот миллионов долларов…» — сказал он.

Кадры с президентом вызвали смех у участников эфира Sky News Australia. После этого Панахи задалась вопросом о причинах таких действий Байдена.

Журналистка отметила, что президент не стал упоминать реальную для США проблему с нелегальной миграцией, а также не сказал о проблемах с законом, которые возникли у его сына Хантера Байдена. Телеведущая обвинила главу Белого дома во лжи из-за его утверждений, что он якобы проехал более 1 млн миль (свыше 1,6 млн км) на поездах национального железнодорожного перевозчика Amtrak.

Панахи считает, что всё, что произносит Байден, можно воспринимать как неправду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в Конгрессе США предупредило, что 13 декабря в палате представителей планируется провести голосование по резолюции о начале процедуры возможного импичмента Джо Байдена.

В сентябре 2022 года Джо Байден допустил оговорку по поводу своего возраста и возраста его супруги Джилл. Президент заявил, что познакомился с женой, когда ему было 30 лет, а ей — 12. При этом разница в их возрасте составляет 9 лет.

В сентябре 2023 года Джо Байден запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и остановился, а после начал перебирать подготовленные для него заблаговременно шпаргалки, пытаясь найти того, кто должен был задать ему вопрос следующим.