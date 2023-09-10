Ханой, 10 сентября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Неловкая ситуация произошла с президентом США Джозефом Байденом, на пресс-конференции во вьетнамском Ханое. Трансляцию мероприятия вёл 10 сентября YouTube-канал Forbes Breaking News.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов, запнулся и стал перебирать подготовленные для него заблаговременно шпаргалки, надеясь понять, кто должен задать ему вопрос.

«Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов», — добавил Байден.

В этот момент в зале раздались смешки, а глава Белого дома обратился за помощью к персоналу.

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Байден — самый возрастной президент в истории США, ему в этом году исполнится 80 лет. Американский лидер широко известен тем, что постоянно попадает в неловкие ситуации. Байден достаточно часто путает географические названия, имена и исторические факты. Например, политик несколько раз публично называл президентом США Камалу Харрис, хотя она вице-президент, неправильно произносил фамилии лидеров разных стран, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на саммите G20 в Нью-Дели.

В свою очередь, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что настоящий президент США — это не Джозеф Байден, а человек, который контролирует его телесуфлёр.