Вашингтон, 24 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оговорился, заявив, что познакомился со своей супругой Джилл, когда ему было 30 лет, а ей — 12. Об этом американский лидер сказал в ходе выступления на встрече с профсоюзом учителей в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Слова главы Белого дома вызвали смех окружающих. В реальности разница в возрасте между супругами составляет почти 9 лет. На сайте американской администрации говорится, что президент и первая леди США познакомились в 1975 году, когда ему было 33 года, а ей — 24 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Джо Байден заявил, что привык трогать людей, поскольку физический контакт является частью коммуникаций. Гражданская активистка Эми Лаппос обвинила политика в том, что во время званного ужина он «обхватил за ее шею и притянул, чтобы потереться носами».