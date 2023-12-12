Вашингтон, 12 декабря, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США 13 декабря планирует провести голосование по резолюции о начале процедуры возможного импичмента американского президента Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в парламенте Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь идёт о расследовании по поводу причастности главы Белого дома к предпринимательской деятельности его сына Хантера Байдена за рубежом. Обвинения касаются периода, когда Джо Байден занимал пост вице-президента США в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы.

В Белом доме все указанные подозрения отвергают. Источник журналистов уточнил, что демократы, которые имеют меньшинство в Палате представителей, активно пытаются блокировать процесс принятия резолюции по импичменту.

Как сообщало ИА Регнум, представили Республиканской партии США уже не раз призывали объявить импичмент Байдену. В середине мая член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин рассказала о намерении внести на рассмотрение Конгресса законопроект о вынесении импичмента действующему американскому президенту.

Она обвинила главу Белого дома в систематическом разрушении США. В конце августа она призвала скорее начать расследование по делу Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Байдена к коррупции.

13 сентября американист Малек Дудаков в беседе с ИА Регнум заявил, что республиканцы стремятся запустить процедуру импичмента Джо Байдена, понимая, что они вряд ли смогут отстранить его от власти, однако они хотят нанести удар по его репутации в преддверии президентских выборов 2024 года.