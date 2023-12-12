Рамалла , 12 декабря, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Переговоры между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля касательно новой сделки по обмену пленными могут начаться на следующей неделе. Об этом 11 декабря сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

По данным источника, на следующей неделе ожидаются серьёзные переговоры по заключению новой сделки по пленным. Движение ХАМАС потребовало полного прекращения огня и готово обсуждать гуманитарное перемирие на новых условиях.

Также источник отметил, что сами переговоры ещё не начались, но уже есть продвижения к новому соглашению о перемирии в секторе Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Израиля 2 декабря заявило об отзыве делегации из Катара, которая вела переговоры об освобождении заложников. В Тель-Авиве заявили, что стороны зашли в тупик. Израиль обвинил ХАМАС, что оно не выполнило своих обязательств и не освободило всех женщин и детей по списку, который согласовали обе стороны.

Палестинское движение ХАМАС, в свою очередь, заявило об освобождении всех захваченных ранее женщин и детей, опровергая обвинения Израиля.

Перемирие между палестинскими боевиками и ЦАХАЛ началось с 24 ноября. Изначально стороны договорились, что оно будет длиться четыре дня, но дважды его продлевали. 1 декабря ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила бои.