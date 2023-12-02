Доха, 2 декабря, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС освободило всех захваченных ранее женщин и детей, заявил 2 декабря замглавы политбюро организации Салех аль-Арури телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

Он опроверг обвинения Тель-Авива, что в заложниках в секторе Газа ещё остались израильские женщины и дети.

«Мы обменяли женщин и детей, которые у нас были. Если и есть какие-то случаи, то мы о них не знаем или не смогли до них добраться», — сказал аль-Арури.

Представитель движения подчеркнул, что у боевиков остались только израильские военнослужащие или мужчины, которые ранее служили. По его словам, движение не будет вести переговоры об их освобождении, пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит агрессию против сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Израиля 2 декабря заявило, что отзывает делегацию из Катара, которая вела переговоры об освобождении заложников. В Тель-Авиве заявили, что стороны зашли в тупик. Израиль обвинил ХАМАС, что оно не выполнило своих обязательств и не освободило всех женщин и детей по списку, который согласовали обе стороны.

Перемирие между палестинскими боевиками и ЦАХАЛ началось с 24 ноября. Изначально стороны договорились, что оно будет длиться четыре дня, но дважды его продлевали. Во время перемирия ХАМАС выпускало заложников, а Израиль освобождал из тюрем палестинских женщин и подростков. 1 декабря ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и возобновила бои.