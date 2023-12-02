Тель-Авив, Израиль, 2 декабря, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Израильская сторона отозвала из Катара команду переговорщиков по теме заложников, сообщила 2 декабря канцелярия премьер-министра Израиля.

Haim Zach / Government Office of Israel/ Wikimedia Commons

«После тупика в переговорах по указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху глава «Моссада» Давид Барнеа приказал своей команде переговорщиков в Дохе вернуться в Израиль», — сообщили в канцелярии.

Израильское руководство пояснило, что палестинское движение ХАМАС не выполнило свою часть соглашения по заложникам. Договорённость была о том, что ХАМАС освободит всех женщин и детей по списку, который Израиль направил лидерам палестинского движения и который они утвердили.

Израильская сторона выразила благодарность руководство ЦРУ, министру разведки Египта и премьер-министра Катара за их помощь в освобождении 84 детей и женщин из сектора Газа, а также 24 иностранных граждан.

Как сообщало, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по ХАМАС в секторе Газа с 7 октября в ответ на массированную ракетную атаку со стороны палестинцев.

Израильские власти и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США смогли 22 ноября договориться о четырёхдневном гуманитарном перемирии — с 24 ноября по 28 ноября. Затем эту договорённость дважды продлевали. Переговоры проходили в Дохе.

Гуманитарная пауза позволила вывезти заложников из Газы. Она завершилась утром 2 декабря, после чего ЦАХАЛ возобновил удары по Газе. Как сообщил телеканал Al Jazeera, в минздраве Газы заявили о гибели 15 207 человек с момента обострения конфликта в октябре, причём 70% жертв — это женщины и дети.

По данным канцелярии Нетаньяху, ХАМАС 1 декабря освободил шестерых заложников. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках 136 человек, включая 17 женщин и детей. Утром 2 декабря он заявил о гибели четырёх заложников в Газе.