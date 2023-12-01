Тель-Авив, Израиль, 1 декабря, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Израильская армия обвинила в нарушении гуманитарного перемирия палестинское движение ХАМАС, сообщили 1 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ.

NEIL HALL/EPA/ТАСС

«ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории», — сообщили в пресс-службе израильской армии.

ЦАХАЛ заявила в связи с этим, что возобновляет боевые действия в секторе Газа против ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о гуманитарном перемирии, чтобы освободить из Газы удерживаемых лиц. Накануне, 30 ноября, перемирие продлили.

ЦАХАЛ утром 1 декабря сообщила о ракетном обстреле Израиля со стороны Газы за час до окончания перемирия. Израильская система ПВО перехватила одну ракету. В Газе сработали сирены воздушной тревоги.