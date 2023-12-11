* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру попросили проверить писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на предмет финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Сергей Карпухин/ТАСС Писатель Дмитрий Быков

«Я официально обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой привлечь его (Быкова. ― Прим. ред.) к уголовной ответственности, так как этот клоун собрался возвращаться в Россию, по его словам», ― написал Бородин в Telegram-канале.

Причиной для начала расследования стал недавний розыгрыш, организованный пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Думая, что разговаривает с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком, Быков заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

Глава ФПБК подчеркнул в своём канале, что пранкеры развели очередного «клоуна», предателя России Дмитрия Быкова, который называет себя писателем, поэтом, публицистом, литературнымкритиком, журналистом и преподавателем литературы.

Как сообщало ИА Регнум, в разговоре с пранкерами, запись которого они выложили в Сеть 11 декабря, иноагент также заявил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, в стране у него осталось много студентов, которые «адекватно» относятся к сложившейся ситуации. Перед этим Быков хотел бы посетить Одессу.

Он заявил, что готов преподавать и выступать на Украине, если его позовут.