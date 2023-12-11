Москва, 11 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился, что участники спецоперации должны иметь возможность получать льготную ипотеку без ограничений по возрасту. Об этом президент сообщил на встрече с участниками программы льготного кредитования в режиме видеоконференции.

Известия/Константин Кокошкин

«Это вообще святое дело», — сказал Путин.

В этой связи президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

Глава государства в режиме видеоконференции провёл встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Президент поинтересовался у участников встречи, что можно ещё сделать дополнительно для того, чтобы получение льготной ипотеки было необременительным и достаточно эффективным. Глава государства также спросил о качестве предоставленного жилья и как развита социальная и транспортная инфраструктура в регионе.