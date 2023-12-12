Москва, 12 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. В России отмечается рекордный прирост многоквартирного жилищного строительства. По данным регионов, за 10 месяцев 2023 года общий ввод жилья составил 86,2 млн кв. метров. К концу году эта цифра увеличится до отметки в 104 млн кв. метров.

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За этими цифрами скрываются не просто квадратные метры, а граждане, целые семьи, которым стало комфортнее жить. К новому году свои жилищные условия улучшат 3,7 млн семей. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», созданного по решению президента Владимира Путина.

«Строительная отрасль — это крупный мультипликатор для всей экономики, который демонстрирует очень хорошие показатели. Объём строительных работ в 2020–2022 годах увеличился почти на 15%. Прошлый, 2022 год стал лучшим по показателям ввода жилья — 102, 7 млн м²», — отметил президент России в обращении к строителям.

Федеральный проект «Жильё»

Одно из пяти направлений нацпроекта — федеральный проект «Жильё». Он предполагает строительство одного миллиарда квадратных метров жилья для россиян уже к 2030 году. Это означает, что к этому сроку каждый пятый квадратный метр в России должен стать новым.

В этом году в строительной отрасли поставили очередной рекорд по вводу жилья — в стране будет сдано больше 103 миллионов квадратных метров. За последние годы строительная отрасль показывает устойчивый рост, в частности с 2021 по 2023-й — на 24%. В целом за 11 месяцев этого года прирост объёма строительных работ составил 7,5%.

Как уточнил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, строительная отрасль является драйвером национальной экономики и дает примерно 13% ВВП всей страны. Около 16% всех занятых трудятся в этой сфере и ее состояние напрямую влияет на экономическую стабильность.

«Благодаря поддержке президента и председателя правительства строительная отрасль в последние годы, несмотря на вызовы времени, показывает устойчивый рост. Мы шаг за шагом идём к достижению поставленных президентом национальных целей. С уверенностью можем подтвердить, что все планы будут выполнены», — отметил Марат Хуснуллин.

Минстрой

Всего за время реализации нацпроекта жилищные условия улучшили более 22 млн российских семей. В плановых показателях на 2024 год обозначено улучшение условий ещё для 4,2 млн российских граждан. За 5 лет реализации нацпроекта было построено более полумиллиарда квадратных метров нового жилья. Регионами лидерами по строительству и вводу нового жилья к ноябрю в 2023 года стали Московская область (9,5 млн кв. м), Краснодарский край (5,8 млн кв. м), Москва (5,1 млн кв. м), Ленинградская область (3,5 млн кв. м) и Татарстан (почти 3 млн кв. м).

Указ президента о национальных целях развития России до 2030 года предусматривает улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Достичь заявленных показателей помогают и другие федеральные проекты, а также стимулирующие программы строительства. Например, программа «Молодая семья» действует в России до 2025 года. Благодаря ей семьи, где оба супруга не старше 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить от государства субсидию на приобретение собственного жилья.

Федеральный проект «Ипотека»

Чуть более года потребовалось на то, чтобы продемонстрировал свою доступность, популярность и востребованность федеральному проекту «Ипотека». В конце 2022 года Владимир Путин вновь продлил программу «Льготная ипотека» до июля 2024 года, повысилась процентная ставка — с 7 до 8%. Минимальный размер первоначального взноса составляет 20%.

Если в 2022 году по «Льготной ипотеке» было выдано 290 тыс. кредитов на 1,2 трлн рублей, то на середину декабря 2023 года выдано уже 382 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей.

Программа «Стимул»

Одной из наиболее популярных программ строительства стала программа «Стимул». В её рамках с 2021 года государство помогает регионам проводить инженерные коммуникации и возводить социально значимые объекты в новых микрорайонах.

Так, в городах появляются школы, детсады, медучреждения и дороги. Всего с 2018 года введено в эксплуатацию 620 объектов социальной инфраструктуры, среди них — 291 автомобильная дорога и 117 объектов инженерной инфраструктуры, 94 школы, 6 комплексов школа—детский сад, 99 детских сада, 11 поликлиник и 1 больница.

Только за 10 месяцев 2023 года по программе «Стимул» введено в эксплуатацию более 7,2 млн квадратных метров жилья. Это делается для того, чтобы люди, переезжая в новостройки, были обеспечены всем необходимым.

Федпроект «Формирование комфортной городской среды»

Удобным должно быть не только жильё россиян. Также государство стремится создать максимально комфортную среду вокруг него: в стране обновляются и строятся парки, аллеи, скверы, спортивные объекты.

Для того, чтобы к 2024 году доля городов с благоприятной средой составляла не менее 60% от общего числа городов, в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов.

Наработанный за два года опыт лег в основу федпроекта, стартовавшего в 2019 году. Таким образом, в 2023 году программа по благоустройству городов отметила своё шестилетие. За это время в рамках проекта благоустроено 104 тысячи территорий — 31 тысяча общественных и 73 тысячи дворовых территорий. В 2023 году уже преобразились 26 456 мест притяжения, к концу года к ним добавятся ещё 428 новых или обновлённых городских пространств. Как результат — число городов России с благоприятной по индексу качества городской средой выросло в два раза — с 300 в 2018 году до 603 в 2023 году.

Конкурс и голосование

Какие именно объекты станут точками притяжения городов решают сами россияне во время всероссийского голосования и конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Всего реализовано уже 550 проектов-победителей. В 2023 году активное участие в голосовании приняли и жители новых регионов, вошедших в состав России. Всего в голосовании за объекты благоустройства в 2023 году приняли участие более 14 млн человек.

К ноябрю 2023 года было благоустроено более 26 тысяч общественных территорий. И зачастую благоустройство общественных территорий не только улучшает облик населенного пункта, но и становится стимулом развития экономики. Так, по итогам реализации проектов в 2019–2022 годах было создано около 17 тысяч рабочих мест и более 4 тысяч объектов предпринимательской активности.

Сокращение непригодного жилфонда

В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до конца 2024 года: планировалось, что к этому сроку 500 тысяч человек должны быть переселены из 8,99 млн кв. метров непригодного для проживания жилья.

К настоящему же моменту расселено 578,4 тысяч человек из 9,8 млн кв. метров аварийного жилья. И к новому году новосёлов будет больше почти на 30 тысяч человек.

Федеральный проект «Чистая вода»

В стране также активно проходит строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Федеральный проект «Чистая вода» — это обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий.

По данным на 1 октября 2023 года, по программе «Чистая вода» модернизировано 896 объектов питьевого водоснабжения. А доля населения, обеспеченная качественной водой из систем централизованного водоснабжения, в ноябре текущего года составила 87,8% при годовом плане 88,1%. А для городского населения этот показатель составляет уже 94,321% при плане на 2023 год — 94,3%.

Как сообщало ИА Регнум, запущенный в 2019 году национальный проект «Жилье и городская среда» направлен на достижение национальной цели — комфортная и безопасная среда для жизни. Ключевые цели нацпроекта — обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, увеличение объема жилищного строительства.

Также государство заботится о повышении комфортности городской среды, создании механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, обеспечении устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.