Пхеньян, 11 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поменял личный автомобиль и теперь ездит на Mercedes-Benz Maybach S650, передал южнокорейский телеканал SBS.

Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отмечается, что ранее Ким Чен Ын ездил на другой модели Mercedes-Benz, причём он пользовался этим автомобилем во время визита в Россию в середине сентября. Машина приехала в Приморский край в бронепоезде, в котором ехал лидер Северной Кореи.

На V Общереспубликанский съезд матерей 3–4 декабря в Пхеньяне Ким Чен Ын приехал на новой машине. Как отметил репортёр южнокорейского телеканала, это новый автомобиль Mercedes-Maybach, выпущенный в 2019 году.

Телеканал отметил, что Maybach — это предмет роскоши, и напомнил, что СБ ООН наложил запрет на экспорт в Северную Корею подобной продукции. Вероятно, машину ввезли в страну контрабандой через несколько стран.

Как сообщало ИА Регнум, южнокорейский оппозиционер Юн Сан Хен в 2018 году заявил, что Пхеньян действует в обход санкций, приобретая предметы роскоши. По его данным, в 2017 году Ким Чен Ын закупил их на сумму около $640 млн, включая легковые автомобили, высококачественные телевизионные системы, дорогие музыкальные инструменты.

Эти предметы роскоши северокорейский лидер приобрёл как для себя и своей семьи, так и для вручения подарков представителям элиты. Согласно утверждению Юн Сан Хена, в основном роскошь попадает в Северную Корею через Китай.