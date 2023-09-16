Владивосток, 16 сентября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл 16 сентября во Владивосток. На железнодорожном вокзале его встретили министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Ким Чен Ын

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833400" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Также на перроне северокорейского лидера встречали учащиеся школы №7 посёлка Артёмовский. Школьники поприветствовали Ким Чен Ына на корейском языке.

Губернатор Приморья рассказал, что у лидера КНДР в регионе насыщенная программа. Он отметил, что будет обсуждаться широкий спектр вопросов. Среди них — обмен школьниками для оздоровительного отдыха.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Посетив авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) лидер КНДР остался глубоко впечатлён современными российскими авиационными технологиями.

После визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».