Пхеньян, 6 декабря, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын расплакался, когда слушал отчётный доклада на V общереспубликанском съезде матерей. Эмоциональные кадры показало Центральное телевидение КНДР.

The Presidential Press and Information Office Ким Чен Ын

В ходе выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана председатель Госсовета КНДР не смог сдержать слёз. Крупноплановые кадры продолжительно показывало местное телевидение.

Какие именно слова вызвали такую реакцию Ким Чен Ына, неизвестно, но слёзы на щеках лидера страны появились при словах диктора о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Перед началом съезда Ким Чен Ын также пытался сдерживать слёзы, когда говорил о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу будущих поколений. Кроме того, лидер КНДР высоко оценил заслуги матерей, послуживших настоящими образцами патриотизма.

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Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз расплакался, произнося речь на церемонии открытия 47-го созыва федерального парламента в Канберре. До того как парламентарии собрались на заседании, они посетили одну из столичных церквей.