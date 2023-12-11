Сингапур, 11 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Криптовалютная биржа Binance с 31 января 2024 года прекратит поддержку операций с рублём. Об этом стало известно из заявления на сайте организации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Следуя решению об уходе из России и продаже бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку российского рубля в формате P2P с 00:00 по всемирному координированному времени (03:00 мск) 31 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что российскую валюту можно будет обменять через партнёров биржи, а пользователи получат возможность перехода на платформу CommEX для продолжения торговли с использованием рубля.

Binance основал в 2017 году уроженец Китая Чанпэн Чжао. Биржа считается ведущей в системе торговли цифровыми активами.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре руководство Binance согласовало продажу всего российского бизнеса компании CommEX. После этого российских пользователей в течение года отключат от торгов. После завершения продажи у криптобиржи не будет возможности обратного выкупа долей в бизнесе. Позднее, в ноябре, Чжао заявил об уходе с поста. Вместо него компанию возглавит бывший руководитель биржи по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.