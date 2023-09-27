Москва, 27 сентября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Криптовалютная биржа Binance согласовала продажу всего своего бизнеса в России компании CommEX, пользователей из РФ в течение года отключат от торгов на данной площадке, говорится в сообщении криптобиржи в соцсети Х.

Silas Stein/Global Look Press

«Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX», — сообщили в компании.

После завершения продажи у криптобиржи Binance не будет возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

Отмечается, что процесс отключения от торгов пользователей из России займёт до года, чтобы сгладить для них последствия перехода на другую платформу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи россиянам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций. Официальных заявлений по этому поводу не было.

В марте криптовалютная биржа Binance запретила россиянам и физлицам, проживающим в России, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.

В апреле криптобиржа Binance отменила часть введённых весной 2022 года в соответствии с санкциями Евросоюза ограничений для учётных записей россиян. Речь идёт об отмене лимита в 10 тысяч евро.