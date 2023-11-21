Вашингтон, 22 ноября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил о своём уходе с поста, взяв на себя ответственность за нарушения. Вместо него компанию возглавит бывший руководитель биржи по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

David McBee Криптобиржа

«Сегодня я ушёл с поста гендиректора Binance <…> Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — написал Чжао в соцсети X.

Основатель Binance добавил, что намерен сделать перерыв в работе, которого у него не было ни одного дня за последние 6,5 года.

Чжао заявил, что не видит себя в качестве гендиректора другого стартапа, и пообещал заняться инвестированием.

Глава минюста США Меррик Гарланд подтвердил признание вины гендиректором Binance Чанпэном Чжао. Ведомство требует от организации выплатить штраф и компенсации в размере $4,3 млрд.

В США прокуратура обвиняет биржу в заговоре с целью осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, нарушении закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

В обнародованном судебном документе говорится, что руководство компании осознанно нарушало законодательство США с августа 2017 года по октябрь 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти США в обмен на отставку гендиректора Binance Чанпэна Чжао пообещали прекратить расследование в отношении криптобиржи.

Binance и Чжао публично заявляли о запрете клиентам в США осуществлять трансакции на бирже, хотя на самом деле они якобы обходили собственные механизмы контроля и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Криптовалютная биржа Binance согласовала продажу всего своего бизнеса в России компании CommEX. Российских пользователей отключат от торгов на этой площадке. Процесс займёт до года, чтобы сгладить для россиян последствия перехода на другую платформу.