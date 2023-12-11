Брюссель, 11 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Во время прошедшей в Брюсселе встречи глав министерств иностранных дел стран Евросоюза глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что продвинутые гарантии безопасности для Украины заключаются в поставках ей вооружения.

RONALD WITTEK/EPA/ТАСС Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель

Он пояснил, что Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС соответствующий план, предусматривающий расширение Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия Киеву. Решение об этом страны ЕС примут на саммите, который пройдёт 14–15 декабря.

«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС», — сообщил Боррель.

По его словам, члены совета также обсудят порядок действий по предложению расширить поддержку киевского режима. Он считает, что ему должны предоставить полномочия представить на саммите гарантии безопасности ЕС и для координации двусторонних соглашений между ЕС и Украиной.

Говоря о рисках блокировки оказания помощи Киеву венгерским лидером Виктором Орбаном, Боррель отметил, что верит в нерушимость европейского единства, и добавил, что это будет решать саммит.

Поставки оружия и различного вооружения Украине со стороны Запада и, в частности, со стороны стран ЕС начались задолго до специальной военной операции. С её началом 24 февраля 2022 года страны ЕС договорились усилить свою поддержку Киева, сделав ставку на его победу, заявляя, что это якобы принесёт мир и безопасность Европе.

Как сообщало 10 декабря ИА Регнум, премьер-министр Эстонии Кая Каллас указала на сложности в сохранении единства Евросоюза. Европейское единство, по её словам, ставилось под вопрос с начала украинского конфликта. Каллас согласилась, что многие европейские лидеры разделяют опасения премьера Орбана по поводу коррумпированности властей в Киеве.

В тот же день президент Владимир Путин в разговоре с военнослужащими рассказал, почему у Украины нет будущего. Он обратил внимание на то, что там фактически отсутствуют производственные силы.