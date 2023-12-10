Таллин, 10 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Единство Евросоюза со временем становится всё сложнее сохранять и защищать, заявила 10 декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Высказывания прозвучали в преддверии саммита, на котором планируется обсуждение вопроса о начале переговоров по членству Украины в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наше европейское единство ставилось под вопрос с начала (украинского конфликта — Прим. ред.), но раньше мы были в состоянии защитить наше единство. И всё же ясно, что со временем это будет всё сложнее», — сказала Каллас.

Она согласилась с тем, что многие европейские лидеры разделяют опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно коррумпированности киевской власти.

По словам Каллас, уместно говорить о том, что необходимо требовать от властей Украины более чёткие гарантии и большие реформы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Орбан заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, и в том числе поэтому Евросоюз не может принять её в свой состав. Он добавил, что ЕС не должен принимать Украину по двум причинам: во-первых, сами украинцы не готовы к переговорам о вступлении, во-вторых, европейцы не готовы принять их в качестве полноправных членов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

По мнению экспертов, на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. Они также не исключили, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в объединение.